Джордж Сорос предрек ЕС новый глобальный финансовый кризис

12:08 | 30.05.2018

Европейскому союзу угрожает масса проблем, которые могут привести к масштабному финансовому кризису, заявил американский миллиардер Джордж Сорос. По его словам, негативное влияние на экономику ЕС окажут выход США из ядерной сделки с Ираном и разрушение торгового трансатлантического союза с Соединёнными Штатами, передает iz.ru.



Инвестор также обратил внимание на «территориальную дезинтеграцию» Евросоюза, проявлением которой стал выход Великобритании из сообщества. Другими предпосылками к кризису он назвал миграционный кризис и приход к власти «популистов».



«Тезис о том, что Европа находится в экзистенциальной опасности, — это больше не фигура речи, это суровая реальность», — заключил он.