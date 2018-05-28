Глава МИД РФ Лавров совершит официальный визит в КНДР 31 мая

11:47 | 30.05.2018

Министр иностранных дел России Лавров совершит официальный визит в КНДР 31 мая. Об этом информирует МИД России. «31 мая состоится официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова», — говорится в сообщении.



Как отмечает life.ru, у Лаврова запланированы переговоры с главой МИД Северной Кореи Ли Ён Хо. Дипломаты обсудят ситуацию вокруг Корейского полуострова, обменяются мнениями по поводу ключевых международных и региональных проблем и обговорят двустороннюю повестку дня.