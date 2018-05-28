В РФ впервые за 20 лет собираются повысить пособие на детей в возрасте от полутора до трех лет

11:42 | 30.05.2018

Пособие на детей в возрасте от 1,5 года до трех лет, составляющее 50 руб. в месяц, до конца года поднимут. Об этом министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил газете «Известия».



В пресс-службе Минтруда уточнили, что размер выплат ещё прорабатывается. Пособие в размере 50 руб. было назначено в 1994 году, и с тех пор сумма не менялась. Эти деньги выплачивает работодатель в том случае, если мать не вышла на работу на условиях полной занятости, передает РБК.