Власти Украины возложили ответственность за убийство Аркадия Бабченко на РФ

11:35 | 30.05.2018

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил на странице своего Facebook в среду, 30 мая, что уверен в причастности России к убийству журналиста Аркадия Бабченко. По мнению Гройсмана, «российская тоталитарная машина» не простила ему его взглядов.



О том, что за убийством Бабченко мог стоять Кремль, также заявил глава МИД Украины Павел Климкин, передает «Интерфакс-Украина». Свою позицию он высказал на заседании Совбеза ООН, прошедшем в Нью-Йорке 29 мая.



Как сообщает «Эхо Москвы», российский журналист погиб от трех выстрелов в спину в своем доме в Киеве. Убийца зашел за ним в подъезд дома, когда тот возвращался из магазина. Раненого мужа нашла жена, вызвавшая медиков. По дороге в больницу он скончался. Аркадию Бабченко был 41 год, у журналиста осталась 12-летняя дочь.