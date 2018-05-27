На 73-м году жизни скончался актер театра «Современник» Юрий Рашкин

17:41 | 29.05.2018

Советский, российский актер, режиссер и сценарист Юрий Рашкин скончался на 73-м году жизни. Сообщение об этом появилось на официальном Facebook-аккаунте московского театра «Современник».



Рашкин служил в «Современнике» с 1967 по 1973 год, затем занялся телевизионной документалистикой в качестве сценариста и режиссера, уточняет телеканал «Звезда». Он также снимался в кино, сыграл в таких картинах, как «Необыкновенное лето», «О любви» и «Снег на зеленом поле».



Причина смерти, дата и место похорон пока не раскрываются.