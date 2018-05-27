В Венгрии украинскому туристическому автобусу срезало второй этаж, пострадали 28 человек

17:02 | 29.05.2018

Двухэтажный автобус с Украины протаранил ограничитель высоты в венгерском Будапеште, почти 30 человек получили ранения, сообщает Index. Отмечается, что инцидент произошел вечером 28 мая в Будапеште. Двухэтажный туристический автобус Setra по дороге в аэропорт Ферихедь врезался в 3,65-метровый ограничитель высоты. В результате ДТП у автобуса снесло почти весь второй этаж.



В момент аварии в салоне автобуса находилось порядка 50 пассажиров, из них 28 человек получили травмы различной степени тяжести. Как минимум восемь человек были госпитализированы с серьезными повреждениями, передает iz.ru.