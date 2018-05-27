На Украине начали блокировать сайты российских СМИ

16:51 | 29.05.2018

Украинские провайдеры начали блокировать доступ к ресурсам «РИА Новости» и «РИА Новости Украина» после указа президента страны Петра Порошенко о санкциях по отношению к СМИ. Также был ограничен доступ к сайту «Р-Спорт», передает iz.ru.



Указ Порошенко о расширении экономических санкций против россиян и российских компаний был опубликован 16 мая. В перечень были включены 1228 человек и 468 юридических лиц. В санкционный список попали почти все ведущие российские СМИ и телеканалы, в том числе МИА «Россия сегодня», Первый канал, «Рен-ТВ», сайты ВГТРК и НТВ.