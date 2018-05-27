Александр Моор назначен врио губернатора Тюменской области

16:28 | 29.05.2018

Временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области назначен Александр Моор, до этого работавший в должности главы администрации Тюмени. Он сменил на посту Владимира Якушева, который назначен министром строительства и ЖКХ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.



Моор будет руководить областью до выборов главы региона. Александр Моор родился в 1974 году. С 2011 года он занимает пост главы администрации Тюмени, напоминает РИА «Новости».