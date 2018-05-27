Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии

16:20 | 29.05.2018

Сирия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а также установила дипотношения с Сухумом и Цхинвалом, говорится в сообщении МИД стран.



Как рассказал глава юго-осетинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Медоев, Цхинвал рассмотрит вопрос об открытии посольства в Дамаске. В абхазском Министерстве иностранных дел также подтвердили эту информацию.



Как напоминает «Интерфакс», накануне, 28 мая, состоялась трехсторонняя встреча послов Республики Абхазия, Сирийской Арабской Республики и Республики Южная Осетия в РФ, в ходе которой послы согласовали текст и дату выхода коммюнике, обменялись соответствующими нотами.