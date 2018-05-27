На Украине придумали способ снизить ущерб от «Северного потока — 2»

12:39 | 29.05.2018

В случае реализации проекта «Северный поток — 2» Киеву следует заключить с Москвой и Берлином договор о гарантированных поставках газа через украинскую территорию, заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает russian.rt.com. По словам Кулебы, поставки газа в Европу посредством «Северного потока — 2» приведут к «колоссальным убыткам» для Украины, а Киев потеряет политический рычаг.



Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «Северный поток — 2» новым гибридным оружием. Президент страны Пётр Порошенко заявил о необходимости остановить реализацию проекта, напоминает russian.rt.com.