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Россия и мир


12:22 | 29.05.2018

Израиль заявил, что палестинские боевики выпустили по территории страны «множество» ракет

Израиль заявил, что палестинские боевики выпустили из сектора Газа по территории страны «множество» ракет. Несколько из них перехватили установки противоракетной обороны (ПРО), передает iz.ru. «Залп из 25 миномётных снарядов был произведён в направлении нескольких районов на территории Израиля», — говорится в сообщении в пресс-службе израильской армии.

Отмечается, что снаряды запустили по региональным советам Эшколь, Шаар-ха-Негев и Сдот-Негев, в них была объявлена воздушная тревога. Подробности обстрела выясняются.

© «Вечерние Ведомости»

 


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