В штате Северная Каролина из-за тропического шторма «Альберто» погибли два человека

11:51 | 29.05.2018

Два человека погибли в результате субтропического урагана «Альберто», который обрушился на южное побережье США. Как уточняет телеканал NBC, в западном округе Полк из-за сильных порывов ветра на один из автомобилей упало дерево, в результате погибли водитель и пассажир. Позднее стало известно, что погибшие — это ведущий WYFF News 4 Майк Маккормик и фоторепортер Аарон Смелтцер.



В настоящее время шторм «Альберто» ослаб до уровня тропической депрессии, сообщает во вторник Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).