Российский бизнесмен Роман Абрамович получил израильский паспорт

11:43 | 29.05.2018

Российский бизнесмен Роман Абрамович прилетел в Тель-Авив и получил израильский паспорт. Об этом сообщило местное интернет-издание «Уай-нет».



Позднее в МВД Израиля подтвердили телеканалу Channel 10, что Абрамович получил паспорт страны, что позволяет ему стать гражданином страны, пишет The Times of Israel. По словам представителя ведомства, бизнесмен обратился в посольство Израиля в Москве на общих основаниях, подал заявку на разрешение иммигрировать, его документы проверили и просьбу удовлетворили.



Как передает РИА «Новости», миллиардер покинул Израиль практически сразу по оформлении местного гражданства, проведя в стране считаные часы, сообщил информированный источник в Иерусалиме.



Напомним, 20 мая портал The Bell со ссылкой на источники сообщил, что власти Великобритании не продлили Абрамовичу визу инвестора. По информации издания, срок его предыдущей визы закончился, а новую бизнесмену еще не выдали.