11:32 | 29.05.2018

В России на прошлой неделе резко выросли цены на бензин. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитического центра «Кортес». Стоимость топлива марки АИ-92 выросла на 76 копеек — до 40,76 рубля за литр. Цена на АИ-95 прибавила 79 копеек, достигнув 43,6 рубля за литр. Литр дизеля подорожал на 79 копеек — до 43,65 рубля.



Напомним, 23 мая вице-премьер России Козак сообщил о решении снизить акцизы на бензин (на 3 тыс. рублей) и дизельное топливо (на 2 тыс. рублей). Снижение произойдет не позднее 1 июля текущего года. По его словам, правительство приняло такое решение, исходя из того, что с 2010 года акцизы на моторное топливо увеличились в 2,5 раза, сообщает РИА «Новости».