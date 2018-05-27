Лечащий врач Сергея и Юлии Скрипаль не верил в их выздоровление

11:27 | 29.05.2018

Врачи больницы в Солсбери объяснили, почему лечение Сергея и Юлии Скрипаль оказалось успешным. Выдержка из еще не вышедшей телепрограммы Би-би-си Newsnight опубликована на странице программы в «Твиттере».



По признанию врачей, они не верили, что Скрипали выживут, а успех лечения объясняют целым набором факторов.



«Я думаю, что значительная часть улучшений и успеха в лечении этих людей связана с очень хорошей базовой интенсивной терапией генерическими препаратами, отличной коллективной работой врачей, фантастической заботой и преданностью наших медсестер», — сказал заведующий отделением интенсивной терапии Дункан Мюррей. «И я полагаю, что поддержали и внесли свой немалый вклад очень хорошо информированные международные эксперты — некоторые из них, к счастью, оказались прямо у нас на пороге, в том числе из «Портон-Дауна» (тренировочный центр по защите от химической, биологической, радиологической и ядерной опасности близ Солсбери)», — добавил он, передает РБК.



Напомним, Скрипали были отравлены 4 марта в Солсбери. Британские власти обвиняют Россию в причастности к произошедшему.