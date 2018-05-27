В Киеве заявили о потере управления в некоторых граничащих с Крымом районах

11:06 | 29.05.2018

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин рассказал, что в некоторых граничащих с полуостровом районах наблюдается «потеря признаков государственного управления». Об этом он сказал в интервью «Обозревателю». Он сообщил, что на крымско-украинской границе появились крупные организованные преступные группировки. Они занимаются антиукраинской деятельностью и раскачивают ситуацию.



«Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти», — заявил Бабин. При этом чиновник отметил, что «украинский народ должен знать про эту беду».