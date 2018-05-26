В Госдуме РФ предложили присвоить Москве статус города-курорта

15:41 | 28.05.2018

Глава комитета Госдумы по туризму Дегтярёв (ЛДПР) предложил присвоить Москве статус города-курорта. Соответствующий депутатский запрос парламентарий направил в Минздрав.



По мнению Дегтярева, главной курортной зоной мегаполиса может стать Москва-река, однако для этого необходимо провести работы по ее очистке и благоустройству. «Если Москву-реку очистить и углубить, зарыбить, оборудовать песчаные пляжи и реконструировать набережные, она станет визитной карточкой нашего города наравне с московским Кремлем», — подчеркнул глава думского комитета.