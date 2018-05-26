Глава СКР Бастрыкин призвал закрыть Instagram после теракта в Ленинграде

15:37 | 28.05.2018

Глава Следственного комитета Бастрыкин призвал «закрыть Instagram» из-за того, что при помощи соцсети в прошлом году «был совершен теракт в Ленинграде». Бастрыкина цитирует РБК. Позднее СКР пояснил, что речь шла о Telegram.



«Мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», — заявил Бастрыкин на съезде уполномоченных по правам детей. По словам Бастрыкина, ему передали, что «Instagram подает в суд на государство». «Это полное искажение ситуации», — сказал Бастрыкин.



Как сообщили позже в пресс-службе СК РФ, глава Следственного комитета оговорился, имея в виду мессенджер Telegram, который, по заявлению ФСБ, сделанному ранее, использовали террористы при планировании взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года. Тогда погибли 15 человек, десятки получили ранения, напоминает «Росбалт».