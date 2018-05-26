Делегация Северной Кореи отправилась в Сингапур для подготовки саммита с США

15:30 | 28.05.2018

Делегация из КНДР в понедельник прибыла в Пекин, чтобы отправиться в Сингапур, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на дипломатические источники. Целью поездки является подготовка площадки для встречи северокорейского и американского лидеров Ким Чен Ына и Дональда Трампа.



Сообщается, что группа представителей Северной Кореи состоит из восьми человек, среди которых заместитель председателя Госсовета страны Ким Чхан Сон, пишет сайт kp.ru.



Как напоминает «Интерфакс», саммит США — КНДР был намечен на 12 июня в Сингапуре. Однако на прошлой неделе Трамп сначала заявил, что решил не ехать на эту встречу, однако затем объявил, что она все же может состояться.