Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Россия и мир


15:26 | 28.05.2018

Власти Польши предложили разместить у себя постоянную военную базу США

В Польше готовы выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на документы Минобороны Польши. Кроме базы, поляки готовы построить другие военные объекты, а также медицинские учреждения, школы и спортивную инфраструктуру для американских военных и членов их семей. В документах Минобороны Польши значится, что Варшава ощущает «насущную необходимость» в том, чтобы вооруженные силы США постоянно присутствовали на польской земле.

В проекте подчёркивается, что создание базы должно стать ответом на «растущую угрозу» со стороны России. Для размещения американских войск предлагается несколько мест, отмечает russian.rt.com.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

19:07 | 28.05.2018
Новая детская поликлиника в Перми сможет принимать 350 человек в смену

18:49 | 28.05.2018
Энергетики VS коммунальщики: ПАО «Т Плюс» просит признать управляющую компанию из Екатеринбурга банкротом

18:45 | 28.05.2018
В Перми опечатаны «Уральские посикунчики» на Компросе

18:23 | 28.05.2018
Глава Серовского городского округа Елена Бердникова уходит в отставку

18:22 | 28.05.2018
От пожарной каски до поварского колпака

18:05 | 28.05.2018
Объявлен аукцион на поставку конструкций ФАПа и врачебных амбулаторий

18:04 | 28.05.2018
Развлекать молодежь на форуме «Утро» в Зауралье будут «Мураками» и «Интонация»

17:58 | 28.05.2018
Обязанности главы Нижнего Тагила перейдут к Владиславу Пинаеву

17:36 | 28.05.2018
Прокуратура выявила многочисленные нарушения в свердловских школах

16:48 | 28.05.2018
Куйвашев поздравил Носова с назначением врио губернатора Магаданской области

16:42 | 28.05.2018
В Екатеринбурге воспитанники центра социальной помощи семье и детям поздравили ветеранов таможенной службы

16:34 | 28.05.2018
В Екатеринбурге будут судить мужчину, напавшего на врача скорой помощи

16:20 | 28.05.2018
Антитунгусовская коалиция передала 6 тысяч подписей и сведения о нарушениях, допущенных руководством регионального отделения «Единой России», в ЦИК партии

16:13 | 28.05.2018
Медики Шадринской БСМП взбунтовались из-за низких зарплат: «Пагубное состояние, фельдшера уходят»

15:56 | 28.05.2018
В уральской столице стартовал конкурс по сбору макулатуры

15:49 | 28.05.2018
В мае четыре управляющие компании Пермского края лишились права работать с домами

15:37 | 28.05.2018
Сергей Носов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области

15:14 | 28.05.2018
Ежедневно из-за «зацеперов» в Екатеринбурге останавливают около 40 трамваев

14:56 | 28.05.2018
Челябинские дорожники обвинили коммунальщиков в разрушении дорог

14:43 | 28.05.2018
«ЕЭС-Гарант» выполнил заказ на установку узла учета теплоэнергии для пермского производителя битума

14:40 | 28.05.2018
На Среднем Урале празднуют День пограничника. Открытие памятника перенесли на август

14:26 | 28.05.2018
Свердловские школьники примут участие в конкурсе на тему железнодорожного транспорта

14:24 | 28.05.2018
Представители России и Казахстана обсудили диалог наших культур

14:09 | 28.05.2018
Скандал с праймериз «Единой России» в Екатеринбурге продолжает набирать обороты, антитунгусовская коалиция отправила делегацию в Москву

13:59 | 28.05.2018
Предприниматель из Новоуральска, не плативший зарплату работникам, может избежать уголовной ответственности

13:33 | 28.05.2018
Принимаются предложения пермяков на тему расписания автобуса №35

13:22 | 28.05.2018
Дети-сироты получили квартиры в Первоуральске и Каменске-Уральском

13:19 | 28.05.2018
В больницах остаются двое пострадавших при взрыве на ул. Свиязева в Перми

13:07 | 28.05.2018
В Курганской области столкнулись 4 легковушки: погиб водитель, еще четверо в больнице

12:59 | 28.05.2018
12 свердловских муниципалитетов задолжали за электроэнергию почти 4 млрд рублей

12:45 | 28.05.2018
Неделя в Перми будет холодной

12:45 | 28.05.2018
В аппарате правительства Курганской области нарушали трудовое законодательство

12:37 | 28.05.2018
Из Шарташского лесопарка вывезли более 20 тонн мусора

11:44 | 28.05.2018
Причиной возгорания автобуса в Первоуральске стала техническая неисправность

11:22 | 28.05.2018
В Нижнем Тагиле бурно обсуждается отставка Сергея Носова в связи с назначением на должность губернатора

11:18 | 28.05.2018
ДТП под Нижним Тагилом, где автобус с детьми врезался в грузовик, заинтересовались следователи

11:11 | 28.05.2018
В Кургане запрет на посещение городских лесов продлен до середины июня

11:00 | 28.05.2018
В Екатеринбурге задержали закладчика с крупной партией наркотиков

10:42 | 28.05.2018
Информация о природных пожарах на территории Свердловской области по состоянию на 28 мая

10:42 | 28.05.2018
Более 47 тысяч свердловчан стали невыездными из-за долгов

10:22 | 28.05.2018
Сегодня пройдут пожарные учения в ТРЦ «Алатырь»

09:59 | 28.05.2018
Среднеуральская птицефабрика выплатила более полумиллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду

09:42 | 28.05.2018
Начало недели в Екатеринбурге будет прохладным

09:19 | 28.05.2018
Три автомобиля горели ночью на улице Репина

09:09 | 28.05.2018
Под Нижним Тагилом автобус с детьми врезался в грузовик

27.05.2018

21:28 | 27.05.2018
Впервые за 18 лет уральский писатель удостоился премии «Национальный бестселлер»

21:22 | 27.05.2018
В Екатеринбурге в жилом доме сгорела квартира

18:15 | 27.05.2018
В Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали следователя при получении многомиллионной взятки

комментариев: 1

16:53 | 27.05.2018
В Екатеринбурге пожар уничтожил деревянный дом

15:40 | 27.05.2018
Синоптики снова прогнозируют усиление ветра на Среднем Урале


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 