Власти Польши предложили разместить у себя постоянную военную базу США

15:26 | 28.05.2018

В Польше готовы выделить $2 млрд для размещения в стране постоянной военной базы США. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на документы Минобороны Польши. Кроме базы, поляки готовы построить другие военные объекты, а также медицинские учреждения, школы и спортивную инфраструктуру для американских военных и членов их семей. В документах Минобороны Польши значится, что Варшава ощущает «насущную необходимость» в том, чтобы вооруженные силы США постоянно присутствовали на польской земле.



В проекте подчёркивается, что создание базы должно стать ответом на «растущую угрозу» со стороны России. Для размещения американских войск предлагается несколько мест, отмечает russian.rt.com.