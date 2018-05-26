Руководитель Республики Якутии Егор Борисов ушел в отставку

15:17 | 28.05.2018

Руководитель Республики Якутии Егор Борисов сообщил о своей отставке. В своем Instagram он назвал это осознанным решением. «Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сегодня назрел этот момент в Якутии», — написал он, передает РБК.



Борисов объясняет свое решение тем, что недавно прошли президентские выборы в России и были поставлены «абсолютно новые» стратегические задачи на развитие страны. Республике нужен новый руководитель, отмечает Борисов. По его словам, он руководствуется интересами жителей Якутии и государства, сообщают «Ведомости».



Напомним, Борисов стал главой Якутии в 2010 году, сменив Вячеслава Штырова. До этого он семь лет руководил республиканским правительством.