По данным СМИ, власти РФ собираются повысить НДС до 20 %

15:11 | 28.05.2018

Часть расходов на финансирование мероприятий в рамках исполнения нового майского указа Путина может быть покрыта за счет повышения НДС с 18 до 20 %, пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники. Этот вариант, который может принести бюджету 2 трлн руб. за шесть лет, сейчас является одним из наиболее вероятных, хотя и не окончательным, говорят собеседники издания.



Также может быть отменена льготная ставка НДС в 10 %, которую Министерство финансов предлагало заменить пособием.



Издание указывает, что ещё около 2 трлн рублей бюджету может дать уже анонсированное премьер-министром России Медведевым повышение пенсионного возраста.