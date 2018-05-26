14:47 | 28.05.2018

Немецкие СМИ назвали Крым после присоединения к РФ «неприступной крепостью», где Москва наращивает военную мощь, пишет немецкий журнал Focus.



«В дополнение к сухопутным войскам, истребителям и береговой артиллерии были также размещены два подразделения ПВО С-400. Черноморский флот в Севастополе уже получил несколько новых фрегатов и подводных лодок», — сообщает немецкий еженедельный журнал.



«Крым все больше превращается в почти неприступную крепость», — замечает издание.