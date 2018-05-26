В Сирии в боестолкновении с террористами погибли четверо российских военных

14:40 | 28.05.2018

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор в боестолкновении с террористами погибли четверо российских военных, передает gazeta.ru. «Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь», — говорится в сообщении Минобороны. Двоих из них спасти не удалось.



Как сообщает iz.ru, боевики в темное время суток атаковали позиции правительственных войск Сирии, располагавшихся в провинции Дейр-эз-Зор. Бой длился около часа. Военнослужащим удалось уничтожить 43 террориста, а также шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным оружием.