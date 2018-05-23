Мадуро обвинил США в попытке устроить военный переворот в Венесуэле

16:34 | 25.05.2018

Венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил американские власти в намерении устроить военный переворот на территории страны. Об этом сообщает телеканал Globovision. Мадуро заявил, что Вашингтон хочет сменить власть в стране и «покончить с Боливарианской революцией». Глава государства заверил, что венесуэльской армии хватит моральных сил, чтобы противостоять внешним угрозам.



Как отмечает РБК, накануне Вашингтон объявил двух венесуэльских дипломатов персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Каракаса.