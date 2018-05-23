15 человек пострадали в результате взрыва в ресторане канадского города Миссиссога

16:24 | 25.05.2018

В результате взрыва, произошедшего в ресторане канадского города Миссиссога, получили ранения по меньшей мере 15 человек, трое находятся в критическом состоянии. Полиция опубликовала фото двух мужчин, которые могли привести в действие самодельное взрывное устройство, передает russian.rt.com.



По данным полиции, одному из подозреваемых на вид более 20 лет. О возрасте второго не сообщается. Полиция просит местных жителей посодействовать в установлении личностей подозреваемых.