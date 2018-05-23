13:32 | 25.05.2018

Новый глава Счетной палаты Кудрин сравнил новое правительство РФ с тигром, который готовится к прыжку. В новом «майском указе» Путина сформулированы амбициозные задачи, однако правительство выжидает, как на них ответить. Такое мнение на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума высказал председатель Кудрин, передает «Росбалт».



«Сегодня президент задает такую планку, а правительство размышляет. У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку. И мы в ближайшее время узнаем те самые прорывные и достаточно продвинутые реформы», — заявил председатель Счетной палаты.