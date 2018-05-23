Компания Toyota выступила против повышения пошлин на ввоз автомобилей в США

13:28 | 25.05.2018

Японский автомобильный гигант Toyota Motor выступила с протестом против возможного введения в Соединенных Штатах 25-процентных пошлин на импорт автомобилей. В заявлении говорится, что за последние 60 лет компания вложила в экономику США более 23 млрд долларов и внесла значительный вклад в занятость и экономический рост в стране. Кроме того, подчеркивается важность сохранения в США свободной и справедливой торговли, а также предоставления максимального выбора потребителю, сообщает «АиФ».



Ранее, 23 мая, стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести пошлины на импорт автомобилей в размере 25 % под предлогом защиты национальных интересов и безопасности.