Голикова заявила, что пенсионная реформа в РФ может начаться уже в 2019 году

13:23 | 25.05.2018

В России пенсионная реформа может начаться уже в 2019 году. Об этом заявила зампред правительства Татьяна Голикова в кулуарах ПМЭФ, передает «РИА Новости». «Понимаете, пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова», — заявила она.



Она также отметила, что пенсионная система многопланова, поскольку она затрагивает различные темы: обычные пенсии, пенсионный возраст, тему досрочных пенсий.