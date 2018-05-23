13:18 | 25.05.2018

Одну из площадей в центре столицы назовут в честь архитектора Осипа Бове. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Как отмечается, площадь будет находиться в Петровском переулке около д. 6, стр. 1. Там архитектор и его супруга Авдотья Трубецкая жили некоторое время. В настоящее время здание признано архитектурным памятником.



О. Бове (1784–1834) был приверженцем классицизма и ампира, участвовал в реконструкции Красной площади и создании Театральной площади с Большим театром, а также Александровского сада, Триумфальных ворот, Первой Градской больницы, многих других исторических зданий, пострадавших при пожаре 1812 года, напоминает «Интерфакс».