По базе ВВС Сирии в провинции Хомс нанесен ракетный удар

13:14 | 25.05.2018

База ВВС Сирии ад-Дабаа в провинции Хомс в четверг подверглась ракетному удару, сообщают сирийские СМИ. Отмечается, что системы противоракетной обороны отразили этот удар, все ракеты перехвачены.



В пресс-службе Пентагона «РИА Новости» заявили, что США и их партнеры по международной коалиции не атаковали аэродром в Хомсе.