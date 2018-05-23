Начальник ГУ МЧС Кузбасса Мамонтов задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне»

12:34 | 25.05.2018

Начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и начальник отдела надзора областного МЧС по городу Кемерово Григорий Терентьев стали фигурантами уголовного дела после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Их подозревают в халатности и растрате. Оба задержаны. В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинение и попросить суд о заключении их под стражу. Ранее суд продлил арест экс-гендиректору ТЦ «Зимняя вишня».



Как напоминает russian.rt.com, 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, при котором погибли 60 человек.