12:21 | 25.05.2018

Попавший под американские санкции бизнесмен Олег Дерипаска выходит из совета директоров UC Rusal с 25 мая. Об этом говорится в сообщении компании для Гонконгской биржи, передает «Ведомости».



Неделей ранее, 18 мая, компания En+ Group сообщила о выходе Дерипаски из ее совета директоров. Это связано с «планом Баркера», который подразумевает снятие санкций с компании после прекращения контроля бизнесмена над En+, отмечает РИА «Новости».



Напомним, в начале апреля США ввели против России новые ограничительные меры. В санкционный список попали ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаска и его En+ Group, ГАЗ, «Базовый элемент» и «Русал».