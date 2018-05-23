Путин прокомментировал обвинения в причастности РФ к крушению MH17 на востоке Украины

11:38 | 25.05.2018

Путин прокомментировал представленные в четверг выводы международной группы по расследованию обстоятельств катастрофы малайзийского лайнера на востоке Украины, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, передает РИА «Новости».



«Наше отношение к этому делу такое. Мы изначально предлагали совместную работу по расследованию этой трагедии, но, к нашему удивлению, нас к этому расследованию не допускают. Украинская сторона там работает, несмотря на то что Украина нарушила международные правила и не закрыла воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия. Она работает, Россия нет», — сказал Путин. По его словам, для того чтобы Россия приняла результаты, которые излагает комиссия, российская сторона должна принимать участие в расследовании.



При этом Путин пообещал позже проанализировать и сформулировать ответ на выводы комиссии. «Мы целый день работали, потому с деталями не знаком», – пояснил он, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщает «Ведомости».