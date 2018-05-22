По данным СМИ, Рогозина назначат руководителем Роскосмоса

16:56 | 24.05.2018

Экс-вице-премьера Рогозина в четверг назначат руководителем госкорпорации «Роскосмос». Об этом «РИА Новости» сообщили несколько источников в ракетно-космической отрасли. Как отмечает «Эхо Москвы», ещё совсем недавно Рогозин курировал в правительстве оборонную промышленность, в том числе ракетно-космическую отрасль.



В Роскосмосе информацию о назначении Рогозина комментировать отказались. Ничего не говорят по этому поводу и в аппарате бывшего вице-премьера.