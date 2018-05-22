Федеральный суд Нью-Йорка запретил Трампу блокировать подписчиков в Twitter

16:50 | 24.05.2018

Федеральный суд Нью-Йорка запретил американскому президенту Дональду Трампу блокировать пользователей в Twitter, поскольку это нарушает Первую поправку к Конституции США.



Суд в Нью-Йорке решил, что личный блог президента США Дональда Трампа в Twitter является публичной площадкой, а блокировка отдельных граждан на нем — дискриминацией. В соответствии с решением Трамп должен снять ранее наложенную на некоторых читателей блокировку.



Как отмечает «Эхо Москвы», Минюст США с таким решением суда не согласен. Министерство настаивает на том, что глава Белого дома вправе сам выбирать аудиторию в соцсетях. К тому же блокировка никак не мешает пользователям продолжать читать твиттер Трампа. Представитель министерства отметил, что обсуждение этой ситуации еще возобновится.