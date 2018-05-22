Старейшая жительница Великобритании умерла в возрасте 113 лет

16:39 | 24.05.2018

Старейшая жительница Великобритании скончалась в возрасте 113 лет, сообщает издание Daily Mail. Речь идёт о Бесси Кэмм. Уточняется, что она умерла в доме престарелых в городе Ротерем.



Отмечается, что за годы жизни женщины на британском престоле сменились пять монархов. Бесси Камм родилась в 1904 году, когда королем был Эдуард VII. После него монархами становились Георг V, Эдуард VIII, Георг VI и Елизавета II.



Теперь титул старейшей жительницы Соединённого Королевства перешел к 113-летней Олив Боар, которая родилась 29 сентября 1904 года, пишет сайт argumenti.ru.