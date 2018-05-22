16:34 | 24.05.2018

Певица Светлана Лобода стала матерью во второй раз в Лос-Анджелесе. Роды приняли специалисты престижного медицинского центра Cedars-Sinai, где на свет появились дети многих зарубежных и отечественных знаменитостей – Мадонны, Ким Кардашьян, Алсу, Светланы Хоркиной и других.



Как сообщает life.ru, вес новорожденной — три килограмма, а рост — 48 сантиметров. И мама, и дочка чувствуют себя хорошо.



По данным Super, отцом малышки является лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама Лобода неоднократно подогревала слухи о своей беременности именно от рокера. Однако официально имя отца девочки всё ещё остаётся в секрете.