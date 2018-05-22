Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

16:25 | 24.05.2018

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников России, составленный Forbes. Юсуфу Алекперову может достаться 17 миллиардов долларов.



Второе место между собой поделили дети Леонида Михельсона – дочь Виктория и родившийся в 2015 году сын. Наследники основного владельца «Новатэка» могут получить по $8,9 млрд. Замыкают тройку дети владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко, состояние которого Forbes оценивает в $14,5 млрд. Получается, что его дочь Тара и родившийся в прошлом году Адриан могут унаследовать по $7,3 млрд, передает MK.ru.



Больше всего наследников в рейтинге 2018 г. у основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Шесть его детей могут унаследовать по $3,1 млрд, отмечает Forbes.