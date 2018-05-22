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Россия и мир


16:25 | 24.05.2018

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова возглавил рейтинг богатейших наследников России, составленный Forbes. Юсуфу Алекперову может достаться 17 миллиардов долларов.

Второе место между собой поделили дети Леонида Михельсона – дочь Виктория и родившийся в 2015 году сын. Наследники основного владельца «Новатэка» могут получить по $8,9 млрд. Замыкают тройку дети владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко, состояние которого Forbes оценивает в $14,5 млрд. Получается, что его дочь Тара и родившийся в прошлом году Адриан могут унаследовать по $7,3 млрд, передает MK.ru.

Больше всего наследников в рейтинге 2018 г. у основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Шесть его детей могут унаследовать по $3,1 млрд, отмечает Forbes.

© «Вечерние Ведомости»

 


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