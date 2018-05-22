Самым приятным занятием россияне назвали просмотр телевизора

16:17 | 24.05.2018

Больше всего радости и удовольствия россиянам приносит просмотр телевизора. Такие данные социологического опроса приводит «Левада-центр». Так ответили 34% опрошенных жителей страны. 26% россиян приносит удовольствие получение хороших денег, 24% получают радость от времяпрепровождения с детьми. 4% опрошенных получают удовольствие, когда ничего не делают.

Отмечается, что в марте 2010 года просмотр телевизора был любимым занятием лишь 28% граждан.