В КНДР демонтировали ядерный полигон «Пунгери»

16:12 | 24.05.2018

Северная Корея в четверг произвела демонтаж ядерного полигона «Пунгери», сообщает Associated Press. По словам корреспондента британского телеканала Sky News который был приглашен на церемонию закрытия полигона, на территории полигона был осуществлен «огромный взрыв».



Как передает РИА Новости, военные Минобороны КНДР взорвали 24 мая три испытательные шахты на полигоне. Кроме того, были уничтожены наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.



Как напоминает russian.rt.com, в конце апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал закрыть испытательный полигон Пхунгери.