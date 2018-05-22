Украинские власти внесли ИА «Россия сегодня» и РИА «Новости» Украина в санкционный список

16:03 | 24.05.2018

Президент Украины Петр Порошенко утвердил указ, в соответствии с которым информационные агентства «Россия сегодня» и РИА «Новости» Украина были включены в санкционный список Украины, передает РИА «Новости».



Санкции будут действовать три года, во время которых активы и сайты агентства будут заблокированы. Украинские провайдеры также должны ограничить доступ к сайтам Ria.ru, Россиясегодня.рф, Sputniknews.com, 1prime.ru, Rsport.ria.ru, Realty.ria.ru и rian.com.ua.



Напомним, главный редактор и РИА «Новости» Украина Кирилл Вышинский в настоящее время находится в СИЗО Херсонеса. Ему предъявлены обвинения в госизмене.