В Якутии 65-летний мужчина застрелил пятерых односельчан

15:53 | 24.05.2018

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как мужчина застрелил пятерых своих односельчан и покончил с собой в Якутии. Об этом сообщает управление СК по региону.



Как передает РИА «Новости», сначала мужчина пришел в дом к одним соседям и застрелил там отца и сына. После этого он направился в другой дом, где убил женщину и ребенка. На звуки выстрелов прибежал сосед из третьего дома, он также был застрелен. Во втором доме была еще девочка, она спряталась и не пострадала.



Как отмечает life.ru, односельчане рассказали о том, что у мужчины была мания преследования, он был нелюдим и ни с кем не общался. При этом с окружающими не конфликтовал и больным не выглядел. Ему было около 65 лет.