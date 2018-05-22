Совместная следственная группа подтвердила, что сбивший MH17 «Бук» прибыл из Курской области

15:47 | 24.05.2018

«Боинг» Malaysia Airlines над Донбассом в июле 2014 года сбил «Бук» российских вооруженных сил. К такому заключению пришла Совместная следственная группа (JIT), заявил представитель нидерландской прокуратуры во время пресс-конференции в Нидерландах.



Как сообщил руководитель отдела преступности национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен, установка «Бук» принадлежала 53-й противовоздушной российской бригаде, которая базировалась под Курском. Специалистам удалось отследить путь установки из России в Донбасс. Она была в составе конвоя, состоящего из 50 единиц военной техники, передает "Эхо Москвы".



Кроме того, стало известно, что круг подозреваемых по делу о крушении Boeing МH17 сужен до нескольких десятков человек. Об этом журналистам рассказал генпрокурор Нидерландов Фред Вестербеке.



Напомним, «Боинг 777», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вблизи Тореза Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате погибли все 298 человек, находившихся на борту.