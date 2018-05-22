В Госдуму внесен законопроект о запрете держать дома опасных диких животных

12:25 | 24.05.2018

В Госдуму внесен законопроект о запрете держать дома диких животных. Об этом говорится в базе данных нижней палаты парламента. «Законопроектом предлагается ограничить возможность содержания диких животных, которые могут представлять опасность для человека (тигры, леопарды, медведи и др.), в многоквартирных домах, домовладениях, на приусадебных и дачных участках и т. п.», — говорится в пояснительной записке. Норма предусматривает разработку и принятие перечня видов животных, запрещенных к содержанию. Такой перечень будет устанавливаться правительством РФ. Кроме того, документ обязует владельцев потенциально опасных диких животных, приобретённых до 1 июля 2019 года, зарегистрировать их.