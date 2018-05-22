Россия и мир
12:25 | 24.05.2018
В Госдуму внесен законопроект о запрете держать дома опасных диких животных
© «Вечерние Ведомости»
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Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 мая 2018 года
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Глава администрации Екатеринбурга отчитался о доходах за 2017 год
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