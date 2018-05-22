Глава Минфина Силуанов пообещал, что власти РФ шесть лет не будут поднимать налоги

12:16 | 24.05.2018

Правительство на протяжении следующего шестилетнего цикла не планирует менять налоги, но некоторая настройка произойдет, заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.



«Хочу сразу оговориться, что у нас ещё идёт дискуссия в правительстве РФ по отдельным настройкам тех реформ, которые мы должны провести, в том числе по вопросам налогов. Государство что должно сделать? Создать стабильные условия. В первую очередь это налоги. Мы говорим о том, что сейчас на протяжении шестилетнего периода следующего цикла мы не будем менять налоги», — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ, передает РИА «Новости».



По его словам, планируется также упростить порядок взаимоотношений с государством большого слоя бизнесменов, относящихся к малому бизнесу, самозанятым или индивидуальными предпринимателям и пока еще работающим в «сером» секторе.