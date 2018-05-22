Forbes в восьмой раз подряд назвал Apple самым дорогим брендом в мире

12:03 | 24.05.2018

Бренд Apple в восьмой раз подряд стал самым дорогим в мире по версии журнала Forbes. За год стоимость бренда выросла на 8% и теперь оценивается более чем в 180 миллиардов долларов. В первую пятерку вошли также Google, Microsoft, Facebook и Аmazon, которому удалось обойти бренд Coca-Cola. Далее идут Samsung, Disney, Toyota и AT&T.



Совокупная стоимость топ-100 мировых брендов составила около $2,15 трлн, замыкает рейтинг компания KFC с оценкой бренда $7,4 млрд. Российских брендов в списке нет.