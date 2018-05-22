Песков заявил, что прямая линия с Путиным пройдет до 14 июня

11:58 | 24.05.2018

Прямая линия с Путиным пройдет до 14 июня, заявил его пресс-секретарь Песков в интервью телеканалу НТВ. «Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом… Будут определённые новации — и технологические новации, и содержательные новации», — сказал он.



Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля.