В МИД РФ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ

15:27 | 23.05.2018

Выход Украины из Содружества Независимых Государств (СНГ) негативно отразится на простых гражданах страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Захарова. Также она сообщила, что украинская сторона за последние четыре года ничего не внесла в бюджет СНГ.



Ранее президент Украины Порошенко поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске, сообщает РИА «Новости».