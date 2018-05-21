«Союзмультфильм» планирует снять продолжение мультфильма о попугае Кеше

15:18 | 23.05.2018

«Союзмультфильм» планирует снять продолжение популярного мультфильма о попугае Кеше. Об этом РБК сообщила председатель Правления Союзмультфильма Юлиана Слащёва. По её словам, Кешу планируют сделать современным стендапером – комиком, выступающим перед живой аудиторией. Автором сценария выступил Александр Курляндский, работавший над оригинальными сериями «Возвращения блудного попугая».



Анимационная лента про попугая Кешу может стать первым коммерческим полнометражным фильмом, который новая команда «Союзмультфильма» снимет самостоятельно.